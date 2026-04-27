Рейтинг@Mail.ru
В США власти видят основания считать, что Аллен покушался на Трампа - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 27.04.2026
В США власти видят основания считать, что Аллен покушался на Трампа

Сотрудники правоохрательных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура США заявила, что у нее достаточно оснований полагать, что злоумышленник, устроивший стрельбу в отеле в Вашингтоне, покушался на Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Прокуратура США заявила, что у нее достаточно оснований полагать, что злоумышленник, устроивший стрельбу в отеле в Вашингтоне, покушался на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорится в письменных показаниях в суде, с которыми ознакомилось РИА Новости
"На основании изложенных фактов имеются достаточные основания полагать, что Коул Томас Аллен нарушил (статью - ред.) 1751(c) раздела 18 Кодекса законов США (покушение на убийство президента Соединенных Штатов)", - говорится в документе.
Там также указывается, что, согласно документам железнодорожной компании Amtrak, 21-23 апреля Аллен ехал из Лос-Анджелеса в Чикаго, а на следующий день приехал в Вашингтон.
"Таким образом, Аллен пересекал границы штатов с огнестрельным оружием", - отмечается в тексте.
Кроме того, в прокуратуре отметили, что примерно 6 апреля Аллен забронировал номер в гостинице Washington Hilton на срок с 24 по 26 апреля.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
В миреСШАЛос-АнджелесДональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала