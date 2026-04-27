В США власти видят основания считать, что Аллен покушался на Трампа

- Прокуратура США заявила, что у нее достаточно оснований полагать, что злоумышленник, устроивший стрельбу в отеле в Вашингтоне, покушался на Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Прокуратура США заявила, что у нее достаточно оснований полагать, что злоумышленник, устроивший стрельбу в отеле в Вашингтоне, покушался на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорится в письменных показаниях в суде, с которыми ознакомилось РИА Новости
"На основании изложенных фактов имеются достаточные основания полагать, что Коул Томас Аллен нарушил (статью - ред.) 1751(c) раздела 18 Кодекса законов США (покушение на убийство президента Соединенных Штатов)", - говорится в документе.
Там также указывается, что, согласно документам железнодорожной компании Amtrak, 21-23 апреля Аллен ехал из Лос-Анджелеса в Чикаго, а на следующий день приехал в Вашингтон.
"Таким образом, Аллен пересекал границы штатов с огнестрельным оружием", - отмечается в тексте.
Кроме того, в прокуратуре отметили, что примерно 6 апреля Аллен забронировал номер в гостинице Washington Hilton на срок с 24 по 26 апреля.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.