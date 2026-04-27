Стрелявшего на приеме с Трампом обвинили в трех эпизодах преступлений

- Прокуратура США обвинила стрелявшего на приеме с Дональдом Трампом в трех преступных эпизодах.
- Фигурант дела обвинен в покушении на президента США, перевозке оружия и его незаконном использовании.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Прокуратура обвинила стрелявшего на приеме с президентом США Дональдом Трампом в трех преступных эпизодах, включая перевозку оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в минувшую субботу. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.