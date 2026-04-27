На Урале врача, у которого умер пациент, освободили от наказания

08:36 27.04.2026 (обновлено: 15:44 27.04.2026)
На Урале освободили от наказания врача по фамилии Беда, у которого умер пациент

© Фото : Суды Свердловской области/TelegramЧтение приговора по делу о смерти пациента в Верхней Пышме в Верхнепышминском городском суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Урале суд признал врача-эндоскописта Алексея Беду виновным в нарушении техники безопасного проведения операции, что привело к травме пациента и его последующей смерти.
  • Однако из-за истечения срока давности привлечения к ответственности врача освободили от наказания.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Верхнепышминский городской суд признал виновным врача-эндоскописта Алексея Беду в смерти пациента, однако из-за истечения срока давности привлечения к ответственности его от наказания освободили, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
В августе 2023 года во время операции Беда нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства — это привело к внутриоперационному травматическому повреждению пациента, рассказали в пресс-службе. Врач не проводил нужных обследований и после операции, впоследствии пациент умер. По данным инстанции, против врача-эндоскописта центральной городской больницы в Верхней Пышме Алексея Беды было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Ему назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев ограничения свободы. В связи с истекшим на стадии предварительного следствия сроком давности привлечения к уголовной ответственности осужденный освобожден от наказания", — говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Троих пермских врачей будут судить после гибели беременной пациентки
12 марта, 15:59
 
ПроисшествияСвердловская областьВерхняя ПышмаРоссия
 
 
