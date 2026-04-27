На Урале врача, у которого умер пациент, освободили от наказания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Верхнепышминский городской суд признал виновным врача-эндоскописта Алексея Беду в смерти пациента, однако из-за истечения срока давности привлечения к ответственности его от наказания освободили, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Ему назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев ограничения свободы. В связи с истекшим на стадии предварительного следствия сроком давности привлечения к уголовной ответственности осужденный освобожден от наказания", — говорится в сообщении.