На Урале врача, у которого умер пациент, освободили от наказания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Верхнепышминский городской суд признал виновным врача-эндоскописта Алексея Беду в смерти пациента, однако из-за истечения срока давности привлечения к ответственности его от наказания освободили, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
В августе 2023 года во время операции Беда нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства — это привело к внутриоперационному травматическому повреждению пациента, рассказали в пресс-службе. Врач не проводил нужных обследований и после операции, впоследствии пациент умер. По данным инстанции, против врача-эндоскописта центральной городской больницы в Верхней Пышме Алексея Беды было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Ему назначено наказание в виде двух лет девяти месяцев ограничения свободы. В связи с истекшим на стадии предварительного следствия сроком давности привлечения к уголовной ответственности осужденный освобожден от наказания", — говорится в сообщении.