Врач рассказала, что делать при укусе дикого животного - РИА Новости, 27.04.2026
04:06 27.04.2026
Врач рассказала, что делать при укусе дикого животного

РИА Новости: при укусе дикого животного нужно промыть рану с мылом

Бездомная собака. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После укуса животного рану необходимо промыть с хозяйственным мылом и обработать раствором спирта.
  • Сразу после оказания первой помощи нужно обратиться к хирургу для решения вопроса о проведении экстренной вакцинации против бешенства.
  • Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет 6 инъекций, они делаются в плечо и проводятся бесплатно.
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Для снижения риска развития бешенства у человека после укуса животного рану необходимо промыть с хозяйственным мылом и обработать раствором спирта, также сразу нужно обратиться к врачу за курсом прививок, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Гарантированно эффективных способов лечения бешенства при развитии болезни до сих пор не существует. Чтобы снизить шансы развития бешенства, необходимо быстро и правильно оказать пострадавшему первую помощь. Чрезвычайно важна местная обработка укушенных ран, царапин и ссадин, ее необходимо проводить как можно быстрее после случившегося", - сказала Семейкина.
По ее словам, необходимо тщательно не менее 10-15 минут промывать поверхность раны струей воды с мылом - лучше хозяйственным, в нем больше щелочи, которой инактивируется вирус бешенства. Обработки требуют также те участки кожи, на которые могла попасть слюна укусившего животного. Нужно обработать края раны 70% раствором спирта или 5% спиртовым раствором йода, в крайнем случае – 3% раствором перекиси водорода, наложить стерильную повязку. Тугие и герметичные повязки лучше не делать.
"После местной обработки раны необходимо срочно обратиться к хирургу для решения вопроса о проведении первичной хирургической обработки раны и экстренной вакцинации против бешенства. Местная обработка раны не исключает последующей вакцинации, даже если после укуса прошло несколько дней. Прививки против бешенства людям проводятся бесплатно", - отметила собеседница.
Она рассказала, что сейчас применяется вакцина, которая практически не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета. Курс прививок отечественной антирабической вакциной составляет всего 6 инъекций, они делаются в плечо.
