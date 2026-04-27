СМИ: сыновья поддержавшего мобилизацию депутата Рады не служат в ВСУ - РИА Новости, 27.04.2026
23:08 27.04.2026
СМИ: сыновья поддержавшего мобилизацию депутата Рады не служат в ВСУ

Здание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сыновья депутата Верховной рады Федора Вениславского, который активно поддерживает мобилизацию, не служат в ВСУ.
  • Один из сыновей имеет бронь от МИД, другой уехал в США и строит карьеру в Голливуде под именем Andrew Vilange.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сыновья депутата Верховной рады Федора Вениславского, активно поддерживающего мобилизацию на Украине, не служат в ВСУ: один имеет бронь от МИД, другой в 2022 году уехал в США, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"У нардепа Вениславского, активно выступающего за усиление мобилизации, один сын забронирован в МИД, а другой - в Голливуде", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По данным издания, младший сын депутата Андрей в 2022 году уехал в США, строит карьеру в Голливуде под сценическим именем Andrew Vilange.
Вениславский в декабре 2025 года высказался за создание на Украине условий, чтобы уклонисты "имели большие негативные последствия того, что они не выполняют свой конституционный долг". Тогда же депутат заявил, что в будущем и женщины, и мужчины должны быть готовы к защите страны. Он же 22 апреля этого года предложил украинским предпринимателям и частным лицам "приводить" в ВСУ до десяти новобранцев за возможность освободить от мобилизации себя или одного из своих сотрудников.
