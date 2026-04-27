СМИ: сыновья поддержавшего мобилизацию депутата Рады не служат в ВСУ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сыновья депутата Верховной рады Федора Вениславского, активно поддерживающего мобилизацию на Украине, не служат в ВСУ: один имеет бронь от МИД, другой в 2022 году уехал в США, сообщило украинское издание "Страна.ua".