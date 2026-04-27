Депутат Рады набросился на Зеленского после случившегося на Украине

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На Украине ТЦК мобилизуют отцов на глазах у их детей, так как при режиме Владимира Зеленского в стране нет никаких моральных границ, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Такие ситуации происходят каждый день. По всей стране забирают мужчин, а их дети остаются в машинах, на улицах. Есть случаи, когда совсем маленькие дети остаются одни в машинах, а их отцов увозят. Это геноцид, который проводит Зеленский и все его окружение", — обрушился с критикой он.
По мнению Дмитрука, действия ТЦК глубоко травмируют детей.
"В один момент на <…> глазах рушится все понимание мира, жизни и отца — потому что группа людей просто нападает на него, чтобы убить", — отметил парламентарий.
ВСУ в последнее время столкнулись с нехваткой личного состава, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих мобилизации, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая их. При этом мужчины призывного возраста всеми силами уклоняются от призыва: нелегально бегут с Украины, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.