На Украине сотрудники военкомата похитили священнослужителя УПЦ - РИА Новости, 27.04.2026
21:03 27.04.2026 (обновлено: 21:16 27.04.2026)
В Черновицкой области сотрудники ТЦК похитили священнослужителя УПЦ

© Фото : Одесский горсоветСотрудник военкомата в Одессе
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Сотрудники военкомата на Украине похитили священнослужителя канонической Украинской православной церкви, который является опекуном детей с инвалидностью, сообщил союз православных журналистов.
В последнее время появляется всё больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Пленный рассказал о ловушках ТЦК при получении брони от мобилизации
26 апреля, 05:33
"Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили благочинного Банченского монастыря (в Черновицкой области на западе Украины - ред.) архимандрита Сергия. Священнослужитель является опекуном детей с инвалидностью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале союза православных журналистов.

Позже союз сообщил, что более сотни верующих собрались у здания военкомата в Черновцах с требованием освободить архимандрита. В результате священнослужителя отпустили.
Власти Украины организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в государстве. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства суды Украины вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Днепропетровской области мужчина умер через шесть дней после мобилизации
Вчера, 18:45
 
