- Значительная часть украинцев считает, что Киев должен пойти на уступки при урегулировании конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
- По словам Мендель, в опросах общественного мнения участвуют около десяти процентов украинцев, которые всегда показывают непоколебимую волю к борьбе и полное неприятие любых компромиссов.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Значительная часть украинцев считают, что Киев должен пойти на уступки при урегулировании конфликта, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
"Большая часть украинского общества — почти все, с кем я разговариваю, — считают, что Украина должна пойти на компромиссы и как можно скорее закончить эту войну. Но это не то, что вы видите в новостях", — написала она.
По ее словам, в опросах общественного мнения участвуют всего около десяти процентов украинцев, которые всегда показывают запредельную поддержку Зеленского, непоколебимую волю к борьбе и полное неприятие любых компромиссов. Эти цифры отражают не страну, а тех, кому еще позволено говорить, отметила Мендель.
"Зеленский — не первый удобный диктатор, которого Запад решил поддержать. Но в эпоху интернета скрывать правду становится все сложнее. Все больше украинцев расскажут вам, что происходит на самом деле", — заключила она.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".