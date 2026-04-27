17:10 27.04.2026
В ЕК признали, что не все члены ЕС хотят участия Украины в организации

Еврокомиссар Кубилюс: не все страны ЕС хотят видеть Украину в рядах организации

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину в числе членов организации, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
  • По его мнению, причиной этого нежелания является украинская экономика.
БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"На всем европейском континенте довольно часто можно услышать от европейских стран, что интеграцию Украины следует отложить", - сказал он, выступая по видеосвязи на конференции в польском Жешуве, посвященной поддержке Киева.
Еврокомиссар добавил, что, по его мнению, причиной нежелания европейских стран видеть в своих рядах Киев является украинская экономика.
В ЕС неоднократно признавали, что Украине не будут создавать исключительных облегченных условий для присоединения к ЕС, также в Брюсселе не готовы и озвучивать какие-либо конкретные временные перспективы завершения этого процесса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
26 апреля, 08:00
 
