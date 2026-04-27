В ЕК признали, что не все члены ЕС хотят участия Украины в организации

БРЮССЕЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Не все страны Евросоюза хотят видеть Украину среди участников международной организации, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
«
"На всем европейском континенте довольно часто можно услышать от европейских стран, что интеграцию Украины следует отложить", - сказал он, выступая по видеосвязи на конференции в польском Жешуве, посвященной поддержке Киева.
Еврокомиссар добавил, что, по его мнению, причиной нежелания европейских стран видеть в своих рядах Киев является украинская экономика.