Песков выразил надежду на активизацию дипломатии на украинском направлении

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия надеется, что со временем дипломатическая активность на украинском направлении повысится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что США сейчас гораздо больше заняты событиями на Ближнем Востоке, поэтому в процессе по украинскому урегулированию образовалась пауза.
"Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся повысится", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий".