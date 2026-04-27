16:44 27.04.2026 (обновлено: 16:50 27.04.2026)
Песков выразил надежду на активизацию дипломатии на украинском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков выразил надежду на повышение дипломатической активности на украинском направлении.
  • По его словам, в процессе по украинскому урегулированию образовалась пауза, так как США сейчас заняты событиями на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия надеется, что со временем дипломатическая активность на украинском направлении повысится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что США сейчас гораздо больше заняты событиями на Ближнем Востоке, поэтому в процессе по украинскому урегулированию образовалась пауза.
"Со временем, конечно, активность, имеется в виду дипломатическая активность на украинском направлении, мы надеемся повысится", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий".
