Силы ПВО за сутки уничтожили 114 БПЛА и две авиабомбы ВСУ

- Силы ПВО за сутки уничтожили 114 БПЛА и две авиационные бомбы ВСУ.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Силы ПВО перехватили 114 беспилотников и две авиационные бомбы ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве заявили, что с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли: 671 самолет, 284 вертолета, 138166 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29061 танк и другие боевые бронированные машины, 1711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34632 орудия полевой артиллерии и минометов, 60276 единиц специальной военной автомобильной техники.
22 июня 2022, 17:18