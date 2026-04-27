ВС России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах", - следует из сообщения военного ведомства.
