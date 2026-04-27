В ЕС намекнули на судьбу Зеленского после ЧП с Трампом

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за недовольства украинцев должен опасаться инцидента со стрельбой, подобного тому, который случился на ужине с участием президента США Дональда Трампа, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Трамп сказал, что такие люди всегда выбирают влиятельных людей, как Авраам Линкольн, но я так не думаю. Скорее тех, кем недовольны, поэтому Зеленскому нужно быть осторожнее, учитывая отношение к властям на Украине", — сказал он.
По словам эксперта, вызывает вопросы и большое количество оружия у подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне.
"А теперь представьте, сколько нелегального оружия в ходу на Украине", — отметил журналист.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
Журналистка Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что перед инцидентом Аллен отправил родственникам письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников американской администрации. Трамп, в свою очередь, заявил, что у стрелка было "много проблем в жизни" и он якобы выступал против христианства.