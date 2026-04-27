Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:19 27.04.2026 (обновлено: 18:56 27.04.2026)
В ЕС намекнули на судьбу Зеленского после ЧП с Трампом

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что Владимир Зеленский должен опасаться инцидента со стрельбой, подобного тому, который случился на ужине с участием президента США Дональда Трампа.
  • Христофору отметил большое количество нелегального оружия на Украине.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский из-за недовольства украинцев должен опасаться инцидента со стрельбой, подобного тому, который случился на ужине с участием президента США Дональда Трампа, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала кипрский журналист Алекс Христофору.
"Трамп сказал, что такие люди всегда выбирают влиятельных людей, как Авраам Линкольн, но я так не думаю. Скорее тех, кем недовольны, поэтому Зеленскому нужно быть осторожнее, учитывая отношение к властям на Украине", — сказал он.
По словам эксперта, вызывает вопросы и большое количество оружия у подозреваемого в стрельбе в Вашингтоне.
"А теперь представьте, сколько нелегального оружия в ходу на Украине", — отметил журналист.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
Журналистка Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на источник в Белом доме сообщила, что перед инцидентом Аллен отправил родственникам письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников американской администрации. Трамп, в свою очередь, заявил, что у стрелка было "много проблем в жизни" и он якобы выступал против христианства.
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАвраам ЛинкольнЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала