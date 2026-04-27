В Киеве заявили о подготовке переворота против Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Украине обсуждают "тихий переворот" против Владимира Зеленского, заявил украинский политолог Руслан Бортник.
- По мнению Бортника, переворот начнется с замены главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию, затем последует формирование новой коалиции и смена премьер-министра.
- Новая коалиция начнет дискуссию о разграничении полномочий с Зеленским и может конкурировать с ним за власть.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На Украине обсуждают "тихий переворот" против Владимира Зеленского, готовясь начать с замены главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил украинский политолог Руслан Бортник.
"Говорят, что возможна замена главы Верховной Рады Руслана Стефанчука на Давида Арахамию. Затем сначала будет формирование новой коалиции, очень разношерстной, потом произойдет смена главы парламента, и после смены главы парламента будет сменен премьер-министр Украины", — сказал он.
По словам Бортника, эта схема нужна для ограничения власти Владимира Зеленского, что, по сути, является "тихим переворотом".
"И эта новая связка, коалиция правительства, начнет дискуссию о разграничении полномочий с (Зеленским. — Прим. ред.) и может конкурировать с ним за власть", — подчеркнул политолог.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.