Лучше не будет. Зеленский готовит новый удар по украинцам

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Мобилизационный ресурс ВСУ исчерпан. Набирать новобранцев практически невозможно. Добровольцев нет. От ТЦК отбиваются все чаще. Смягчающие мобилизацию реформы, обещанные Зеленским, остались на словах, а в его офисе готовят новые запреты на выезд из страны. О планах Киева — в материале РИА Новости.

Логичная ситуация

Выполнить даже необходимый минимум по мобилизации Украине сейчас непросто, признает глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*. По его словам, "мобилизационный ресурс исчерпан", но, учитывая пятый год военного положения, "это абсолютно закономерное развитие событий".

Те, кого попытаются отловить на улице сотрудники ТЦК, сопротивляются все чаще. Как пишет Bloomberg, в последний год случаи резко участились. Согласно данным украинской полиции, число нападений на военкомов в 2025 году выросло до 341. А за несколько месяцев 2026-го — уже более 100 инцидентов.

Глава украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отмечает: большинство молодежи от 18 до 35 лет считает меры мобилизации чрезмерными, тогда как у украинцев старше 50 преобладает мнение, что она недостаточна.

Ситуация выглядит вполне логично. Украинцы с меньшей перспективой оказаться на линии боевого соприкосновения поддерживают жесткие меры, пока остальные испытывают "экзистенциальный страх погибнуть", заявил Антипович.

В январе Зеленский, назначив нового министра обороны Михаила Федорова, поручил ведомству "разобраться с вопросом бусификации". Прошло уже четыре месяца, но никаких проектов обещанной реформы нет и пока непонятно, как именно Киев собирается решать наболевший вопрос.

Впрочем, надежды многих украинцев на смягчение работы военкомов развеял тот же Буданов*, заявивший, что принудительную мобилизацию изменить кардинально невозможно. Дескать, армии нужен человеческий капитал, а "добровольцы кончились". Поэтому вместо реальных перемен граждане Украины снова получат только другую обертку.

Уклонисты с жетоном

Секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко подтверждает косметический характер готовящихся изменений. Например, территориальные центры комплектования могут просто переименовать в "офис призыва" или "офис комплектования". Уличные людоловы никуда не денутся. Их заменят полицейскими, которые уже сейчас помогают военкомам задерживать "рекрутов".

Содействие же в мобилизации отразилось на репутации силовиков негативно. Главный полицейский Украины Иван Выговский отмечает, что люди теперь даже наряды вызывают на места преступлений неохотно. "Они думают — вызову, а приедет полиция и заберет меня, моего родственника, родного или еще кого-то", — пояснил он.

К слову, презрительное отношение к полицейским возникло и у военных. Те называют их не иначе как "элитно забронированные", рассказал СМИ офицер командования штурмовых войск ВСУ Денис Ярославский. По его мнению, в полицию идут те, кто боится отправиться на фронт.

Впрочем, скоро и жетон с тризубом не спасет от призыва. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предложил отправлять всех полицейских в зону боевых действий на месяц-два. Согласно официальной формулировке — "для боевого опыта". Но нетрудно догадаться, что ими будут лишь латать бреши в обороне ВСУ.

При этом не исключено, что и рядовым украинцам готовят ужесточения. Среди вариантов — снижение мобилизационного возраста и ограничения на выезд с Украины.

По словам депутата Рады Дмитрия Разумкова, в офисе Зеленского обсуждается возможность отмены разрешения на выезд для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, введенного в августе прошлого года. С тех пор, утверждает парламентарий, страну покинули около 400 тысяч молодых людей. На фоне разговоров о возможном снижении мобилизационного возраста уехали даже те, кто не собирался этого делать.

Главный вопрос

По оценкам политолога Александра Дудчака, на Украине могут мобилизовать еще 300-350 тысяч человек. Впрочем, это будет непросто.

"Все, кто хотел воевать, уже давно лежат в сырой земле. Тем не менее отлов продолжается, невзирая на ведущуюся в украинских СМИ кампанию под лозунгом: "Все-таки надо быть более человечными", — говорит политолог.

Противоречивые заявления украинских политиков и экспертов, часть которых выступают за послабления мобилизации, пока другие требуют ужесточения, Дудчак связывает с борьбой группировок внутри киевского режима за будущее "место под солнцем". Одновременно идет подготовка общественного сознания к серьезным решениям.

"Сейчас мы наблюдаем, как на Украине проводится агитация, что женщина тоже воин и тоже должна умирать за режим. Как бы должно быть равноправие, за которое боролись. Поэтому вместе с расширением возрастных рамок будут более активно набирать в ВСУ и украинок", — заключает Дудчак.

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, возможности усилить мобилизацию у Киева есть, но радикально переломить ситуацию сейчас не получится.

"На Украине и в западных СМИ подчеркивается: украинское население сильно устало от конфликта и самостоятельно не будет способствовать процессам, связанным с мобилизацией. Социальная база киевского режима продолжает сокращаться", — поясняет эксперт.

Вместе с тем на Банковой продолжат выдвигать новые подходы, среди которых могут быть и откровенно античеловеческие меры. Вопрос мобилизации для украинских властей сейчас жизненно важен — все остальное отходит на второй план.