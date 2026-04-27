На площадке строящегося дома в Уфе нашли останки трех человек - РИА Новости, 27.04.2026
13:37 27.04.2026 (обновлено: 14:10 27.04.2026)
На площадке строящегося дома в Уфе нашли останки трех человек

На площадке строящегося дома в центре Уфы нашли останки трех человек

© Фото : Следком Башкирии/TelegramМесто обнаружения останков трех человек возле жилого комплекса "Парус" в Уфе
Место обнаружения останков трех человек возле жилого комплекса Парус в Уфе - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : Следком Башкирии/Telegram
Место обнаружения останков трех человек возле жилого комплекса "Парус" в Уфе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На площадке строящегося дома в Уфе нашли кости трех человек.
  • Следствие назначило судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.
УФА, 27 апр – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели и личности трех человек, чьи останки обнаружены в Уфе рядом со строящимся домом, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
"По предварительным данным, 23 апреля на участке местности в поле, расположенном недалеко от жилого комплекса "Парус" Ленинского района города Уфы, были обнаружены костные останки", - сообщает региональный следком.
Следствие организовало проверку, на место уже выезжали следователи, криминалисты СК и полицейские.
"По изъятым останкам назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы для установления давности и причины наступления смерти, а также идентификации личностей", - говорится в сообщении.
ПроисшествияУфаРоссияЛенинский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
