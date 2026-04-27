На площадке строящегося дома в Уфе нашли останки трех человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На площадке строящегося дома в Уфе нашли кости трех человек.
- Следствие назначило судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы.
УФА, 27 апр – РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели и личности трех человек, чьи останки обнаружены в Уфе рядом со строящимся домом, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
"По предварительным данным, 23 апреля на участке местности в поле, расположенном недалеко от жилого комплекса "Парус" Ленинского района города Уфы, были обнаружены костные останки", - сообщает региональный следком.
Следствие организовало проверку, на место уже выезжали следователи, криминалисты СК и полицейские.
"По изъятым останкам назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы для установления давности и причины наступления смерти, а также идентификации личностей", - говорится в сообщении.
