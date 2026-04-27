Минимум три человека погибли из-за удара Пакистана по афганской провинции

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, 45 пострадали в результате ракетного удара со стороны Пакистана по афганской приграничной провинции Кунар, сообщил афганский портал Tolo news со ссылкой на местные власти.
"Целями сегодняшних атак пакистанской армии в Кунаре стали мирные жители... В результате ракетных ударов 45 человек получили ранения, еще трое погибли", - говорится в сообщении портала в соцсети Х.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, сообщил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
При этом с 1 по 7 апреля представители Кабула и Исламабада провели переговоры в Китае и, как заявили в МИД КНР, подтвердили стремление избегать эскалации и осложнения ситуации в двусторонних отношениях.