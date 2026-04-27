Против жителя Тулы, надевшего маску дьявола на крестный ход, возбудили дело

- На жителя Тулы завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих за то, что он надел маску дьявола и пугал участников пасхального крестного хода.
- В отделении полиции мужчина признал вину и раскаялся.
ТУЛА, 27 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в отношении жителя Тулы, который надел маску дьявола и пугал участников пасхального крестного хода, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в мессенджере "Макс".
Ранее МВД Медиа рассказало об аресте на трое суток 34-летнего жителя Тулы, который в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в посёлке Михайловский надел маску, изображающую лик демонического существа, и выкрикивал религиозные приветствия. Мужчину забрали в отделение полиции, где он признал вину и раскаялся в содеянном.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ", - говорится в сообщении СУСК России по Тульской области.
Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
В ведомстве добавили, что в ближайшие время мужчине будет предъявлено обвинение.