Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 27.04.2026
Против жителя Тулы, надевшего маску дьявола на крестный ход, возбудили дело

© Фото : Управление МВД России по Тульской областиМаска жителя Тулы, в которой он кричал "Христо Воскресе" и пугал людей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На жителя Тулы завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих за то, что он надел маску дьявола и пугал участников пасхального крестного хода.
  • В отделении полиции мужчина признал вину и раскаялся.
ТУЛА, 27 апр – РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в отношении жителя Тулы, который надел маску дьявола и пугал участников пасхального крестного хода, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в мессенджере "Макс".
Ранее МВД Медиа рассказало об аресте на трое суток 34-летнего жителя Тулы, который в ночь на 12 апреля во время пасхального крестного хода у храма в посёлке Михайловский надел маску, изображающую лик демонического существа, и выкрикивал религиозные приветствия. Мужчину забрали в отделение полиции, где он признал вину и раскаялся в содеянном.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ", - говорится в сообщении СУСК России по Тульской области.
Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.
В ведомстве добавили, что в ближайшие время мужчине будет предъявлено обвинение.
ПроисшествияРоссияТулаТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала