В Туапсе расказали о поисках тела школьницы, погибшей при атаке дронов ВСУ
16:51 27.04.2026
В Туапсе расказали о поисках тела школьницы, погибшей при атаке дронов ВСУ

Спасатели разбирают конструкции частного дома в Туапсе, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА
КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Добровольцы в Туапсе круглосуточно продолжают поиски тела школьницы, чей дом был разрушен в результате атаки украинских БПЛА 16 апреля, сообщает благотворительный фонд "Ратиборец", который ведет поиски девочки.
«
"Поиски ведутся в круглосуточном режиме с участием волонтеров, с задействованием специальной техники с 16 апреля 2026 года", - говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.
Там отметили, что территория поисков обследуется с помощью дрона с тепловизором.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате атаки БПЛА ВСУ на Туапсе 16 апреля погибли два человека - 14-летняя девочка и взрослая девушка. Тело 14-летней девочки до сих пор не найдено. Учитывая показания матери и характер повреждений жилища, комната, в которой находился ребенок, выжжена и разрушена, поэтому девочку признали погибшей, объяснили в администрации.
