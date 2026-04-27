СМИ: ЦРУ в 1950-х испытывало методы контроля сознания на пленных из КНДР - РИА Новости, 27.04.2026
15:15 27.04.2026
СМИ: ЦРУ в 1950-х испытывало методы контроля сознания на пленных из КНДР

Вашингтон - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦРУ США в 1950-х годах проводило эксперименты с методами контроля сознания на северокорейских военнопленных, сообщает издание Intercept со ссылкой на рассекреченные документы.
  • Обсуждение этой темы велось на международном уровне велось на встрече представителей разведслужб США, Великобритании и Канады в июне 1951 года.
  • Проекты BLUEBIRD, ARTICHOKE и MKULTRA развивались на фоне опасений перед возможными методами "промывания мозгов" со стороны противников.
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в 1950-х годах проводило эксперименты с методами контроля сознания на северокорейских военнопленных, сообщает издание Intercept со ссылкой на рассекреченные документы ведомства.
"Корейские военнопленные в 1950-х годах подвергались ранним экспериментам программы MKULTRA, находясь под контролем США, следует из недавно рассекреченных документов ЦРУ, которые впервые подтверждают проведение этих экспериментов", — говорится в публикации.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Белый дом заявил, что позиция США по отношению к КНДР не изменилась
4 марта, 22:07
Как отмечает издание, ранее использование корейцев в подобных экспериментах упоминалось лишь в книге журналиста Джона Маркса "The Search for the Manchurian Candidate". Опираясь на документы ЦРУ, он проследил истоки программы MKULTRA до ее ранней стадии — проекта BLUEBIRD.
В своей книге Маркс отмечает, что первые испытания проходили в Японии. Позже, как пишет исследователь, программа перешла к экспериментам, в том числе на группе северокорейских военнопленных.
По данным Маркса, уже в октябре 1950 года 25 северокорейских военнопленных были отобраны для испытаний так называемых "продвинутых" методов допроса. Целью этих испытаний было "добиться такого уровня контроля над человеком, при котором он выполнял бы указания вопреки собственной воле и даже базовому инстинкту самосохранения".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Иран нашел самое слабое место США: Вашингтон проигрывает гонку со временем
20 апреля, 08:00
В рассекреченных документах говорится об обсуждении контроля сознания на международном уровне. Из документов следует, что на встрече представителей разведслужб США, Великобритании и Канады в июне 1951 года рассматривались как конкретные методы получения информации, так и более широкие задачи психологической войны.
В частности, обсуждались способы влияния на формирование политических убеждений, борьба с коммунизмом, "продвижение демократии" и предотвращение проникновения коммунистических идей в профсоюзы.
В материале также отмечается, что проекты BLUEBIRD, а затем ARTICHOKE и MKULTRA развивались на фоне опасений перед возможными методами "промывания мозгов" со стороны противников.
Скоростные катера КСИР класса Ashura, оснащенные РСЗО и пулеметами - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Разгромить не удалось. Как флот Ирана переиграл США
Вчера, 08:00
 
