Рейтинг@Mail.ru
ЦИК утвердил формы избирательных бюллетеней на выборах в Госдуму
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре
Выборы в Государственную думу
 
15:09 27.04.2026
ЦИК утвердил формы избирательных бюллетеней на выборах в Госдуму

ЦИК утвердил формы бюллетеней для голосования на выборах депутатов Госдумы

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральная избирательная комиссия России утвердила формы избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы.
  • Бюллетени будут печататься на бумаге белого цвета с использованием фоновой защитной сетки и микрошрифта, а также могут печататься на двух и более языках.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России утвердила формы избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы, соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в понедельник.
Согласно постановлению, бюллетени будут печататься на бумаге белого цвета с использованием фоновой защитной сетки: синего цвета - для голосования по федеральному округу, зеленого цвета - для голосования по одномандатным округам. Кроме того, для защиты бюллетеня от подделки будет использоваться микрошрифт.
"Избирательные бюллетени печатаются на русском языке, это требование закона. Также закон предусматривает, что по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации бюллетени могут печататься на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации, а при необходимости - и на языках народов РФ на территории их компактного проживания", - сказала на заседании член ЦИК России Людмила Маркина.
В связи с этим бюллетень может печататься на двух и более языках, добавила она.
Избирательные бюллетени для досрочного голосования по выборам депутатов Госдумы и голосования на территории Байконура и на зарубежных участках должны быть напечатаны не позднее 30 августа 2026 года, для голосования в основные дни выборов - не позднее 9 сентября 2026 года.
"Новшеством предстоящих выборов является то, что на избирательных участках за пределами территории Российской Федерации голосование проводится только по федеральному избирательному округу", - рассказала член ЦИК.
Для таких участков в избирательных бюллетенях под наименованием политической партии помещаются только фамилии, имена и отчества первых пяти зарегистрированных кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка, уточнила Маркина.
Ранее в ЦИК России сообщали, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва – 20 сентября 2026 года. Глава Центризбиркома Элла Памфилова отмечала, что указ президента РФ о назначении федеральных выборов ожидается в июне.
Выборы в Государственную думуПолитикаРоссияЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала