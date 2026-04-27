ЦИК утвердил формы избирательных бюллетеней на выборах в Госдуму

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России утвердила формы избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на сентябрьских выборах депутатов Государственной думы, соответствующее постановление принято на заседании ЦИК в понедельник.

Согласно постановлению, бюллетени будут печататься на бумаге белого цвета с использованием фоновой защитной сетки: синего цвета - для голосования по федеральному округу, зеленого цвета - для голосования по одномандатным округам. Кроме того, для защиты бюллетеня от подделки будет использоваться микрошрифт.

"Избирательные бюллетени печатаются на русском языке, это требование закона. Также закон предусматривает, что по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации бюллетени могут печататься на государственном языке соответствующей республики, входящей в состав Российской Федерации, а при необходимости - и на языках народов РФ на территории их компактного проживания", - сказала на заседании член ЦИК России Людмила Маркина.

В связи с этим бюллетень может печататься на двух и более языках, добавила она.

Избирательные бюллетени для досрочного голосования по выборам депутатов Госдумы и голосования на территории Байконура и на зарубежных участках должны быть напечатаны не позднее 30 августа 2026 года, для голосования в основные дни выборов - не позднее 9 сентября 2026 года.

"Новшеством предстоящих выборов является то, что на избирательных участках за пределами территории Российской Федерации голосование проводится только по федеральному избирательному округу", - рассказала член ЦИК.

Для таких участков в избирательных бюллетенях под наименованием политической партии помещаются только фамилии, имена и отчества первых пяти зарегистрированных кандидатов, включенных в общефедеральную часть федерального списка, уточнила Маркина.