СМИ: в граничащих с Ливаном районах Израиля объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в граничащих с Ливаном районах Израиля, сообщила газета Jerusalem Post.
"Вторжение враждебного воздушного объекта – Верхняя Галилея и Голанские высоты (7 населенных пунктов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале газеты.
В Армии обороны Израиля сообщили, что воздушная тревога была объявлена в населенных пунктах северной части Израиля.
Президент США Дональд Трамп ранее положительно оценил итоги второго раунда ливано-израильских переговоров на уровне послов в Белом доме и заявил, что перемирие между двумя странами будет продлено на три недели. В ливанском движении "Хезболлах" заявили, что продление режима прекращения огня не имеет смысла на фоне продолжающихся израильских атак.
