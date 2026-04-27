СМИ: в граничащих с Ливаном районах Израиля объявили воздушную тревогу
07:58 27.04.2026
СМИ: в граничащих с Ливаном районах Израиля объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Tsafrir Abayov — Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
  • В граничащих с Ливаном районах Израиля, включая Верхнюю Галилею и Голанские высоты, была объявлена воздушная тревога.
  • Воздушная тревога была объявлена в населенных пунктах северной части Израиля, как сообщили в Армии обороны Израиля.
  • Президент США Дональд Трамп положительно оценил итоги второго раунда ливано-израильских переговоров и заявил о продлении перемирия между Ливаном и Израилем на три недели.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в граничащих с Ливаном районах Израиля, сообщила газета Jerusalem Post.
"Вторжение враждебного воздушного объекта – Верхняя Галилея и Голанские высоты (7 населенных пунктов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале газеты.
В Армии обороны Израиля сообщили, что воздушная тревога была объявлена в населенных пунктах северной части Израиля.
Президент США Дональд Трамп ранее положительно оценил итоги второго раунда ливано-израильских переговоров на уровне послов в Белом доме и заявил, что перемирие между двумя странами будет продлено на три недели. В ливанском движении "Хезболлах" заявили, что продление режима прекращения огня не имеет смысла на фоне продолжающихся израильских атак.
Автомобиль скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
На юге Ливана шесть человек погибли из-за израильских авиаударов
25 апреля, 10:36
 
