Пакистан разрешил транзит товаров в Иран через свою территорию
13:27 27.04.2026
Пакистан разрешил транзит товаров в Иран через свою территорию

Express Tribune: Пакистан разрешил транзит товаров в Иран через свою территорию

Флаги Пакистана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистан разрешил транзит товаров в Иран через свою территорию.
  • Постановление «О транзитной торговле с Ираном, 2026» вступило в силу немедленно и позволяет транспортировать товары из третьих стран через Пакистан в Иран.
  • Ключевыми морскими и сухопутными пунктами пропуска станут Гвадар, Карачи и Порт-Касим.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Пакистан принял решение разрешить транзит товаров в Иран через свою территорию с целью расширения трансграничной торговли, сообщает пакистанская газета Express Tribune со ссылкой на министерство торговли исламской республики.
Отмечается, что постановление "О транзитной торговле с Ираном, 2026" вступило в силу немедленно, оно позволяет транспортировать товары из третьих стран через Пакистан и доставлять их в указанные пункты на территории Ирана, что является "важным шагом на пути к расширению трансграничной торговли".
Как уточняет издание, для реализации этого решения федеральное правительство Пакистана внесло поправки в Закон о контроле за импортом и экспортом 1950 года, тем самым обеспечив правовую основу для транзитного соглашения.
По словам чиновником, на которых ссылается газета, постановление будет применяться к товарам, произведенным за пределами Пакистана и перевозимым через его территорию транзитом в Иран.
Указано, что ключевыми морскими и сухопутными пунктами пропуска станут Гвадар, Карачи и Порт-Касим, которые будут служить основными транзитными пунктами, обеспечивая гибкость для торговцев и логистических операторов.
