В суде рассказали, как обвиняемый в покушении на Трампа хотел убить его

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Обвиненный властями США в покушении на американского президента Дональда Трампа Коул Томас Аллен хотел убить главу государства из дробовика, следует из озвученной на суде позиции государственных обвинителей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"(Аллен - ред.) проехал между штатами для попытки убить президента Соединенных Штатов из дробовика", - сообщила представитель обвинения на первом слушании в суде Вашингтона.
Такую позицию обвинитель озвучила на фоне заявлений властей о том, что у Аллена также были изъяты пистолет и ножи помимо самого дробовика.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Обвиняемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.