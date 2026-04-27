В суде рассказали, как обвиняемый в покушении на Трампа хотел убить его
23:04 27.04.2026
В суде рассказали, как обвиняемый в покушении на Трампа хотел убить его

Обвинитель: Аллен хотел убить Трампа из дробовика

© AP Photo / Tom BrennerСотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Сотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению обвинителя, Коул Томас Аллен хотел убить Дональда Трампа из дробовика.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Обвиненный властями США в покушении на американского президента Дональда Трампа Коул Томас Аллен хотел убить главу государства из дробовика, следует из озвученной на суде позиции государственных обвинителей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"(Аллен - ред.) проехал между штатами для попытки убить президента Соединенных Штатов из дробовика", - сообщила представитель обвинения на первом слушании в суде Вашингтона.
Такую позицию обвинитель озвучила на фоне заявлений властей о том, что у Аллена также были изъяты пистолет и ножи помимо самого дробовика.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Обвиняемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампСтрельба на мероприятии с Трампом в Вашингтоне
 
 
