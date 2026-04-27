В суде рассказали, как обвиняемый в покушении на Трампа хотел убить его

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Обвиненный властями США в покушении на американского президента Дональда Трампа Коул Томас Аллен хотел убить главу государства из дробовика, следует из озвученной на суде позиции государственных обвинителей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Такую позицию обвинитель озвучила на фоне заявлений властей о том, что у Аллена также были изъяты пистолет и ножи помимо самого дробовика.