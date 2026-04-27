Левитт прокомментировала попытку покушения на Трампа

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Ни один американский лидер не сталкивался с такими частыми и серьезными покушениями на свою жизнь, как нынешний президент США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Она назвала безумием утверждения о том, что стрельба на ужине с Трампом якобы была постановкой.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. В понедельник ему предъявили обвинения в покушении на президента, Аллену грозит пожизненный срок, передавал корреспондент РИА Новости из зала суда.