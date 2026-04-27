Рейтинг@Mail.ru
Левитт прокомментировала попытку покушения на Трампа
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 27.04.2026
Левитт прокомментировала попытку покушения на Трампа

Левитт: ни на одного президента США не покушались так часто, как на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что ни один американский лидер не сталкивался с такими частыми и серьезными покушениями , как Дональд Трамп.
  • Она назвала безумием утверждения, что стрельба на ужине с президентом США якобы была постановкой.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Ни один американский лидер не сталкивался с такими частыми и серьезными покушениями на свою жизнь, как нынешний президент США Дональд Трамп, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Третья попытка покушения на Трампа за два года. Никакой другой президент в истории не подвергался таким повторяющимся и серьезным покушениям на его жизнь", - сказала Левитт на брифинге.
Она назвала безумием утверждения о том, что стрельба на ужине с Трампом якобы была постановкой.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. В понедельник ему предъявили обвинения в покушении на президента, Аллену грозит пожизненный срок, передавал корреспондент РИА Новости из зала суда.
В миреСШАКалифорнияДональд ТрампКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала