21:12 27.04.2026
Трамп пообщался с агентом Секретной службы, раненным при стрельбе на приеме

© AP Photo / Tom BrennerСотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообщался с сотрудником Секретной службы, который был ранен при стрельбе на приеме с его участием, сообщила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент твердо намеревался поговорить с этим отважным агентом, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. И агент заверил президента, что так оно и есть", - сказала Левитт журналистам.
Она отметила, что глава государства хотел бы выразить благодарность сотрудникам Секретной службы, которые, по ее словам, действовали профессионально и проявили мужество.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Трамп призвал уволить телеведущего ABC за шутку про вдовство Меланьи
