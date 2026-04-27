Трамп пообщался с агентом Секретной службы, раненным при стрельбе на приеме

- Дональд Трамп пообщался с сотрудником Секретной службы, который был ранен при стрельбе на приеме с участием президента.
- Президент США выразил благодарность сотрудникам Секретной службы за их профессионализм и мужество.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообщался с сотрудником Секретной службы, который был ранен при стрельбе на приеме с его участием, сообщила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Президент твердо намеревался поговорить с этим отважным агентом, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. И агент заверил президента, что так оно и есть", - сказала Левитт журналистам.
Она отметила, что глава государства хотел бы выразить благодарность сотрудникам Секретной службы, которые, по ее словам, действовали профессионально и проявили мужество.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в субботу. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.