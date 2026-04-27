© REUTERS / Ken Cedeno Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне

Стрелявшего на приеме с Трампом обвинили в покушении на убийство президента

Краткий пересказ от РИА ИИ Коулу Аллену предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента США.

Максимальное наказание за преступление — пожизненное заключение.

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил Коулу Аллену обвинения в покушении на жизнь президента США после стрельбы на приеме Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.

Заседание продлилось всего 13 минут. Ему также вменили перевозку оружия и его незаконное использование. Судья озвучил максимальное наказание — пожизненное заключение. Нападавшего оставили под арестом. Следующее слушание пройдет 30 апреля.

Этот инцидент стал уже третьей попыткой покушения на жизнь Трампа за последние годы.

В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.