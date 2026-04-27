21:12 27.04.2026 (обновлено: 22:05 27.04.2026)
Стрелявшего на приеме с Трампом обвинили в покушении на убийство президента

РИА Новости: обвиняемому в покушении на Трампа грозит пожизненное заключение

Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коулу Аллену предъявлено обвинение в покушении на жизнь президента США.
  • Максимальное наказание за преступление — пожизненное заключение.
ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости. Федеральный суд в Вашингтоне предъявил Коулу Аллену обвинения в покушении на жизнь президента США после стрельбы на приеме Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Заседание продлилось всего 13 минут. Ему также вменили перевозку оружия и его незаконное использование. Судья озвучил максимальное наказание — пожизненное заключение. Нападавшего оставили под арестом. Следующее слушание пройдет 30 апреля.
Этот инцидент стал уже третьей попыткой покушения на жизнь Трампа за последние годы.
В субботу вечером вооруженный дробовиком мужчина ворвался в банкетный зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома. Всех присутствовавших, прежде всего президента, срочно эвакуировали. Злоумышленник успел ранить агента Секретной службы, затем его задержали.
По данным газеты New York Post, нападение совершил 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан. Как передает телеканал NBS, у него нет судимостей и оружие он приобрел легально.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
СМИ: Левитт сделала пугающее заявление перед ЧП с Трампом
26 апреля, 07:26
 
