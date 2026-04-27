Трамп призвал уволить телеведущего ABC за шутку про вдовство Меланьи

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC за его скетч, в котором он сравнил первую леди США Меланью Трамп со вдовой накануне инцидента со стрельбой на ужине с участием первых лиц США, и заявил, что такая пародия "за гранью допустимого".

"Вау, Джимми Киммел... сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление... Днем позже какой-то вооруженный сумасшедший попытался проникнуть в зал ужина для корреспондентов Белого дома... Он был там по очень очевидной и зловещей причине. Я понимаю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию и обычно не стали бы реагировать на что-либо из того, что он говорит, но это уже за гранью допустимого. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC", - написал Трамп в соцсети Truth Social.