Трамп призвал уволить телеведущего ABC за шутку про вдовство Меланьи
20:54 27.04.2026
Трамп призвал уволить телеведущего ABC за шутку про вдовство Меланьи

Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп призвал уволить телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC за шутку о первой леди США Меланье Трамп.
  • Трамп считает, что пародия Киммела "за гранью допустимого" и призывает к немедленному увольнению телеведущего.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал уволить телеведущего Джимми Киммела из компании Disney и телеканала ABC за его скетч, в котором он сравнил первую леди США Меланью Трамп со вдовой накануне инцидента со стрельбой на ужине с участием первых лиц США, и заявил, что такая пародия "за гранью допустимого".
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома, на котором присутствовал Трамп с супругой, а также другие высокопоставленные лица. За несколько дней до мероприятия Киммел сделал на него пародию, в которой сравнил первую леди США со вдовой, ожидающей наследства. Ранее Меланья Трамп потребовала от телеканала ABC отреагировать на произошедшее и принять меры против Киммела.
"Вау, Джимми Киммел... сделал в своем шоу действительно шокирующее заявление... Днем позже какой-то вооруженный сумасшедший попытался проникнуть в зал ужина для корреспондентов Белого дома... Он был там по очень очевидной и зловещей причине. Я понимаю, что так много людей возмущены отвратительным призывом Киммела к насилию и обычно не стали бы реагировать на что-либо из того, что он говорит, но это уже за гранью допустимого. Джимми Киммела следует немедленно уволить из Disney и ABC", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В сентябре телеканал ABC, принадлежащий Disney, объявил, что отстраняет телеведущего Джимми Киммела на неопределенный срок после его шутки о реакции Трампа на смерть консервативного активиста Чарли Кирка. Белый дом приветствовал решение, назвав шоумена "больным извращенцем", а сам Трамп написал в соцсетях, что это отличная новость для Америки, добавив, что у Киммела нет таланта. Против решения выступил ряд известных лиц, в том числе экс-президент Барак Обама, обвинив администрацию Трампа в давлении на СМИ. Позднее компания Disney объявила о возобновлении шоу Киммела. В ноябре Трамп вновь призвал снять Киммела с эфиров.
