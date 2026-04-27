Трамп обсудил с командой нацбезопасности предложения Ирана по Ормузу - РИА Новости, 27.04.2026
20:28 27.04.2026 (обновлено: 20:56 27.04.2026)
Трамп обсудил с командой нацбезопасности предложения Ирана по Ормузу

Трамп обсудил с командой нацбезопасности предложения Ирана по открытию Ормуза

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп обсудил со своей командой национальной безопасности предложения Ирана по открытию Ормузского пролива.
  • "Красные линии" Трампа в отношении Ирана остаются неизменными, включая требования по ядерной программе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил со своей командой национальной безопасности предложения Ирана по открытию Ормузского пролива, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности… Предложение (Ирана по открытию Ормузского пролива – ред.) обсуждалось", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
При этом Левитт отметила, что "красные линии" Трампа в отношении Ирана остаются неизменными, включая требования по ядерной программе, и в этом вопросе не произошло никаких корректировок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Демократы демонизируют Трампа, легитимизируя атаки на него, заявила Левитт
Вчера, 20:14
 
