Трамп обсудил с командой нацбезопасности предложения Ирана по Ормузу

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил со своей командой национальной безопасности предложения Ирана по открытию Ормузского пролива, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности… Предложение (Ирана по открытию Ормузского пролива – ред.) обсуждалось", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
При этом Левитт отметила, что "красные линии" Трампа в отношении Ирана остаются неизменными, включая требования по ядерной программе, и в этом вопросе не произошло никаких корректировок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.