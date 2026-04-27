Демократы демонизируют Трампа, легитимизируя атаки на него, заявила Левитт - РИА Новости, 27.04.2026
20:14 27.04.2026 (обновлено: 20:32 27.04.2026)
Демократы демонизируют Трампа, легитимизируя атаки на него, заявила Левитт

Белый дом: демократы демонизируют Трампа, легитимизируя атаки на него

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что демократы демонизируют Дональда Трампа, провоцируя и легитимизируя атаки против него.
  • Левитт призвала американцев решать проблемы с помощью демократических процедур, а не насилия, после третьего покушения на президента США Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Демократы демонизируют президента США Дональда Трампа, провоцируя и легитимизируя атаки против него, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Это политическое насилие коренится в системной демонизации его и его сторонников со стороны комментаторов, избранных членов Демократической партии и даже некоторых СМИ", - сказала Левитт журналистам.
Она также призвала американцев после третьего покушения на президента США Дональда Трампа решать проблемы с помощью демократических процедур, а не насилия.
Сотрудники Секретной службы во время стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Белый дом назвал стрельбу на приеме попыткой покушения на Трампа
Вчера, 20:07
 
