Демократы демонизируют Трампа, легитимизируя атаки на него, заявила Левитт

- Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что демократы демонизируют Дональда Трампа, провоцируя и легитимизируя атаки против него.
- Левитт призвала американцев решать проблемы с помощью демократических процедур, а не насилия, после третьего покушения на президента США Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Демократы демонизируют президента США Дональда Трампа, провоцируя и легитимизируя атаки против него, заявила в понедельник официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"Это политическое насилие коренится в системной демонизации его и его сторонников со стороны комментаторов, избранных членов Демократической партии и даже некоторых СМИ", - сказала Левитт журналистам.
Она также призвала американцев после третьего покушения на президента США Дональда Трампа решать проблемы с помощью демократических процедур, а не насилия.