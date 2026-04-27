Белый дом назвал стрельбу на приеме попыткой покушения на Трампа

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала стрельбу на ужине с участием президента США Дональда Трампа и членами его администрации попыткой покушения на их жизнь.
"Учитывая попытку покушения на президента и, как отметил в своем манифесте этот извращенный стрелок, высокопоставленных чиновников администрации Трампа на субботнем ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, я сочла благоразумным присутствовать здесь сегодня, чтобы ответить на ваши вопросы", - сказала Левитт во время пресс-брифинга.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.