Меланья Трамп потребовала от ABC принять меры после шутки про ее вдовство

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Первая леди США Меланья Трамп в понедельник потребовала от телеканала ABC принять меры в отношении телеведущего Джимми Киммела, который за несколько дней до субботнего инцидента со стрельбой позволил себе шутку про ее вдовство.

Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Президент США Дональд Трамп впервые решил посетить мероприятие. Трамп сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии

За несколько дней до мероприятия Киммел сделал на него пародию. "Среди нас находится наша первая леди... Миссис Трамп, Вы просто сияете - словно вдова, ожидающая наследства", - сказал он.

"Пришло время ABC занять твердую позицию. Сколько еще руководство ABC будет потворствовать возмутительному поведению Киммела в ущерб нашему сообществу?", - написала первая леди в Truth Social.

Она также подчеркнула, что выступления Киммела ведут американское общество к разделению.

"Его монолог по поводу моей семьи – это не комедия. Его слова ведут к коррозии (в обществе – ред.) и усугублению политического заболевания в Америке", - отметила Трамп.

По ее мнению, такие люди не должны иметь возможность распространять ненависть среди американцев.