В США заявили, что Трамп нуждается в усиленной защите

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нуждается в усиленной защите, так как он является самым атакуемым политиком в американской истории, утверждает спикер палаты представителей Майк Джонсон.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.