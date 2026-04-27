17:49 27.04.2026
В США заявили, что Трамп нуждается в усиленной защите

Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп нуждается в усиленной защите, так как он является самым атакуемым политиком в американской истории, утверждает спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Он является самой атакуемой политической фигурой в истории. Он очень вынослив, но нуждается в усиленной защите. И я думаю, что будет проведена переоценка, очень тщательная переоценка того, как мы справляемся с крупными мероприятиями", - сказал Джонсон телеканалу Fox News, комментируя произошедший в субботу инцидент со стрельбой на мероприятии с участием Трампа.
Он добавил, что председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер уже объявил о том, что Конгресс проведет оценку работы секретной службы США, чтобы выделить аспекты, которые можно улучшить.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Ожидается, что он предстанет перед судом в понедельник.
