СМИ: Трамп в понедельник обсудит дальнейшие варианты действий по Ирану - РИА Новости, 27.04.2026
04:34 27.04.2026
СМИ: Трамп в понедельник обсудит дальнейшие варианты действий по Ирану

Axios: Трамп в понедельник обсудит дальнейшие варианты действий по Ирану

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
  • Американский лидер Дональд Трамп в понедельник должен обсудить с командой дальнейшие варианты действий США по Ирану.
  • На встрече планируется рассмотреть возникший тупик в переговорах с Ираном и возможные варианты дальнейших действий в рамках конфликта.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, в понедельник обсудит с командой дальнейшие варианты действий США по Ирану, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.
"Президент Трамп, как ожидается, проведет в понедельник встречу ситуационного центра по Ирану со своей командой высокопоставленных чиновников в сфере безопасности и зарубежной политики", - пишет портал.
По данным портала, на встрече планируется обсудить возникший тупик в переговорах с Ираном, а также возможные варианты дальнейших действий в рамках конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
