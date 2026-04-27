Трамп пристыдил журналистку за цитаты из письма стрелявшего на приеме

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пристыдил журналистку, которая спросила о письме устроившего стрельбу на приеме ассоциации корреспондентов Белого дома с участием американского лидера.
Так он отреагировал на просьбу журналистки оценить письмо подозреваемого, которое тот подготовил до стрельбы.
"Он это написал, да. Я не насильник, я не педофил. Вы читаете эту чушь от больного человека. Меня ассоциируют с вещами, которые не имеют ко мне никакого отношения. Я полностью оправдан", - сказал Трамп.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого - Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.