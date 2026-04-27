Трамп заявил, что сам задержал свою эвакуацию во время ЧП со стрельбой - РИА Новости, 27.04.2026
02:30 27.04.2026
Трамп заявил, что сам задержал свою эвакуацию во время ЧП со стрельбой

© REUTERS / Bo EricksonСотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что сам задержал собственную эвакуацию во время стрельбы на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома.
  • Трамп хотел узнать, что происходит, и признал, что его действия замедлили работу службы безопасности.
  • Об этом Трамп рассказал в интервью телеканалу CBS.
ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сам задержал собственную эвакуацию во ходе стрельбы во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, так как хотел узнать, что происходит.
"Ну, отчасти дело было во мне. Я хотел посмотреть, что происходит, и это не сделало их (агентов секретной службы - ред.) работу легче. Я хотел посмотреть, что происходит", - сказал Трамп в интервью CBS, отвечая на вопрос, почему его не удалось немедленно вывести из помещения.
Американский лидер признал, что его действия скорее всего замедлили работу службы безопасности.
"Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть", - сказал Трамп.
Инцидент со стрельбой произошел в субботу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Трамп не знает, был ли он целью нападавшего при стрельбе в отеле
