Трамп заявил, что сам задержал свою эвакуацию во время ЧП со стрельбой

ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сам задержал собственную эвакуацию во ходе стрельбы во время ужина ассоциации корреспондентов Белого дома, так как хотел узнать, что происходит.
Американский лидер признал, что его действия скорее всего замедлили работу службы безопасности.
"Меня окружали отличные люди, и, наверное, я заставил их действовать немного медленнее. Я сказал: подождите, подождите, дайте посмотреть", - сказал Трамп.
Инцидент со стрельбой произошел в субботу на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома. Трамп впервые за свои два срока решил посетить мероприятие. Президент США сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности, а злоумышленник задержан. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.