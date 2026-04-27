Трамп не знает, был ли он целью нападавшего при стрельбе в отеле
02:26 27.04.2026
Трамп не знает, был ли он целью нападавшего при стрельбе в отеле

© AP Photo / Mark SchiefelbeinАгенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа
Агенты секретной службы реагируют на стрельбу во время мероприятия в Вашингтоне с участием Дональда Трампа. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп признался, что не уверен, было ли покушение на него во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома.
  • Он этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.
  • Также Трамп в свете произошедшего инцидента отметил, что вынужден жить в "безумном мире".
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что до сих пор не уверен, совершалось ли покушение именно на него во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома.
"Я не знаю", - сказал Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом Трамп отметил в свете произошедшего инцидента, что вынужден жить в "безумном мире".
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Позднее власти назвали имя подозреваемого. Им оказался Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии.
Обама прокомментировал инцидент со стрельбой на приеме с участием Трампа
