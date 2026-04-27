13:19 27.04.2026 (обновлено: 13:20 27.04.2026)
В Томске из-за поднятия уровня воды укрепляют дамбы мешками с песком

© Дмитрий Махиня/MAX
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На реке Ушайке в Томске из-за подъема уровня воды на реке Ушайке приняли решение об укреплении дамбы мешками с песком, сообщил мэр города Дмитрий Махиня.
  • Администрация района совместно с полицией проводит оповещение жителей о возможной эвакуации.
КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Вода поднялась на реке Ушайке в Томске, принято решение об укреплении уровня дамбы мешками с песком, сообщил мэр города Дмитрий Махиня.
"От дежурного поступила информация о подъёме воды на Ушайке в районе переулка Нижний. Оперативно прибыл на место вместе со всеми ответственными службами. Приняли решение поднять уровень дамбы мешками с песком, первая машина уже прибыла", – написал Махиня в своем Telegram-канале.
Он отметил, что районная администрация с полицией проводят оповещение жителей о возможной эвакуации. Также развернут пункт временного размещения.
"Поручил "Инженерной защите сооружений" установить водоналивную дамбу. Держим ситуацию на контроле", – уточнил градоначальник.
