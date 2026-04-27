В Томске из-за поднятия уровня воды укрепляют дамбы мешками с песком

КЕМЕРОВО, 27 апр – РИА Новости. Вода поднялась на реке Ушайке в Томске, принято решение об укреплении уровня дамбы мешками с песком, сообщил мэр города Дмитрий Махиня.

Он отметил, что районная администрация с полицией проводят оповещение жителей о возможной эвакуации. Также развернут пункт временного размещения.