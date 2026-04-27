Глава МВД Польши похвастался техникой, заглядывающей вглубь Белоруссии

ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польская оптоэлектронная техника, установленная на границе с Белоруссией, может "заглядывать" вглубь белорусской территории, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

"Все ведомства, участвующие в этом процессе, инвестировали гигантские деньги, чтобы создать лучшую, более безопасную инфраструктуру на границе. Со стороны МВД – это почти 3 миллиарда злотых (около 0,8 миллиарда долларов), которые мы инвестировали в то, чтобы заграждение на белорусско-польской границе наконец перестало быть забором, как это когда-то называлось, а стало настоящим барьером, который невозможно форсировать", - сказал Кервиньский журналистам.

Он отметил, что техника, установленная на границе Польши , имеет возможность "видеть" вглубь территории Белоруссии

"Это новая оптоэлектронная система, новые вышки с электроникой, которая позволяет нам заглядывать также вглубь белорусской границы так, чтобы видеть и противодействовать возможным угрозам", - сказал министр.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС . С тех пор нелегалы ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.