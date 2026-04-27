Глава МВД Польши похвастался техникой, заглядывающей вглубь Белоруссии
15:04 27.04.2026
Глава МВД Польши похвастался техникой, заглядывающей вглубь Белоруссии

Кервиньский: у Польши есть техника, которая может заглядывать вглубь Белоруссии

© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польский военный на границе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польская оптоэлектронная техника на границе с Белоруссией может "заглядывать" вглубь страны.
  • Польша инвестировала около 0,8 миллиарда долларов в создание инфраструктуры на границе, включая установку нового заграждения и техники.
ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польская оптоэлектронная техника, установленная на границе с Белоруссией, может "заглядывать" вглубь белорусской территории, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
"Все ведомства, участвующие в этом процессе, инвестировали гигантские деньги, чтобы создать лучшую, более безопасную инфраструктуру на границе. Со стороны МВД – это почти 3 миллиарда злотых (около 0,8 миллиарда долларов), которые мы инвестировали в то, чтобы заграждение на белорусско-польской границе наконец перестало быть забором, как это когда-то называлось, а стало настоящим барьером, который невозможно форсировать", - сказал Кервиньский журналистам.
Он отметил, что техника, установленная на границе Польши, имеет возможность "видеть" вглубь территории Белоруссии.
"Это новая оптоэлектронная система, новые вышки с электроникой, которая позволяет нам заглядывать также вглубь белорусской границы так, чтобы видеть и противодействовать возможным угрозам", - сказал министр.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Строительство первого забора на границе началось в январе 2022 года и было завершено летом того же года. Длина его составляет около 186 километров, а высота - 5,5 метров, включая 5 метров стальной конструкции и полметра спиралей колючей проволоки наверху. Кроме того, были установлены камеры, датчики движения и тепловизоры.
