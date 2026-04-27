Немецкий танк Leopard 2A4 в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции КНДР в Пхеньяне

Западные танки Abrams и Leopard замечены в новом музее в столице КНДР

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Основной боевой танк Abrams производства США и немецкий Leopard замечены в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции в КНДР, построенном в честь участвовавших в освобождении Курской области бойцов Корейской народной армии (КНА), выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав фотографии из музея.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало официальные фотографии с церемонии открытия, где запечатлен осмотр территории музея Ким Чен Ыном, Володиным и Белоусовым.

Как убедился корреспондент РИА Новости, на снимках в открытом павильоне военной техники можно заметить в том числе трофейный американский танк Abrams и немецкий танк Leopard. Они представлены в музее наряду с другими образцами бронетехники.

ЦТАК не поясняет, как танки оказались в КНДР. При этом Запад ранее поставлял такую технику киевскому режиму.