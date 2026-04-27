Западные танки Abrams и Leopard замечены в новом музее в столице КНДР

- В Мемориальном музее боевых подвигов в Пхеньяне замечены трофейные танки Abrams и Leopard.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Основной боевой танк Abrams производства США и немецкий Leopard замечены в Мемориальном музее боевых подвигов в зарубежной военной операции в КНДР, построенном в честь участвовавших в освобождении Курской области бойцов Корейской народной армии (КНА), выяснил корреспондент РИА Новости, проанализировав фотографии из музея.
Торжественная церемония открытия музея состоялась в воскресенье в Пхеньяне. В ней приняли участие лидер КНДР Ким Чен Ын и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль, а также председатель российской Госдумы Вячеслав Володин и министр обороны России Андрей Белоусов.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало официальные фотографии с церемонии открытия, где запечатлен осмотр территории музея Ким Чен Ыном, Володиным и Белоусовым.
Как убедился корреспондент РИА Новости, на снимках в открытом павильоне военной техники можно заметить в том числе трофейный американский танк Abrams и немецкий танк Leopard. Они представлены в музее наряду с другими образцами бронетехники.
ЦТАК не поясняет, как танки оказались в КНДР. При этом Запад ранее поставлял такую технику киевскому режиму.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года в докладе президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Путин поблагодарил подразделения Корейской Народной Армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, отметив, что бойцы КНДР с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой.
Россия считает, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.