ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне ответственности "Севера"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 165 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Мирополье, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
В Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Польная, Землянки, Украинское, Красный Яр и Варваровка Харьковской области.
"Противник потерял более 165 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и восемь складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
В Запорожье рухнула конструкция с флагом Украины
Вчера, 08:53