Патрушев рассказал о появлении очагов напряженности около Суэцкого канала

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Очаги напряженности на морских подступах к Суэцкому каналу создаются при прямой поддержке Запада, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"При прямой поддержке западных стран на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности. Яркий пример – атака украинских террористов на российский газовоз "Арктик-Метагаз", поставившая под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море", - сказал Патрушев, слова которого приведены в сообщении Морской коллегии.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" (Arctic Metagaz) был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Россия расценивает атаку на "Арктик Метагаз" как международный теракт, заявил ранее Патрушев.