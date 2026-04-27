Патрушев рассказал о появлении очагов напряженности около Суэцкого канала

17:41 27.04.2026 (обновлено: 18:12 27.04.2026)
Патрушев: на подступах к Суэцкому каналу возникают очаги напряженности

Николай Патрушев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Николай Патрушев заявил, что очаги напряженности на морских подступах к Суэцкому каналу создаются при прямой поддержке Запада.
  • Примером такой напряженности Патрушев назвал атаку украинских безэкипажных катеров на российский газовоз "Арктик Метагаз".
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Очаги напряженности на морских подступах к Суэцкому каналу создаются при прямой поддержке Запада, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Патрушев провел в Каире встречи по темам российско-египетского сотрудничества в морской сфере. В беседе с советником президента Египта Фаизой Абульнагой обсуждались темы стратегической стабильности в Мировом океане.
"При прямой поддержке западных стран на морских подступах к Суэцкому каналу формируются очаги напряженности. Яркий пример – атака украинских террористов на российский газовоз "Арктик-Метагаз", поставившая под угрозу не только жизни наших моряков, но и экологическую безопасность на Средиземном море", - сказал Патрушев, слова которого приведены в сообщении Морской коллегии.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" (Arctic Metagaz) был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Все 30 членов экипажа были спасены. Россия расценивает атаку на "Арктик Метагаз" как международный теракт, заявил ранее Патрушев.
