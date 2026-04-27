Суд в Краснодаре обратил в доход государства имущество экс-депутата Исаева

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева на сумму 18 миллиардов рублей.

Следствие установило, что Исаев использовал свой статус для завладения государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре.

После истечения срока полномочий в декабре 2011 года Исаев продолжил извлекать коррупционные доходы и вкладывать их в приобретение новых активов.

КРАСНОДАР, 27 апр - РИА Новости. Суд в Краснодаре удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего депутата Государственной Думы Ризвангаджи Исаева и связанных с ним лиц в виде 18 миллиардов рублей денежных средств и акций компаний, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Ленинским районным судом рассмотрено гражданское дело по иску, предъявленному к Ризвангаджи Исаеву, членам его семьи и аффилированным лицам... Рассмотрев материалы дела, суд обратил в доход Российской Федерации денежные средства, принадлежащие Исаеву в размере 18 миллиардов рублей, а также акции АО "Краснодаргоргаз", АО "Атэк", ООО "Тепловая транспортная компания", АО "Апшеронскрайгаз" как эквивалент ущерба, причиненного нарушением закона", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Следствие установило, что Исаев, будучи депутатом Госдумы V созыва Федерального Собрания РФ (2007–2011 годы), использовал свой статус для облегчения завладения государственными землями и объектами муниципальной собственности в Краснодаре

Так, прибегая к различным схемам, он завладел высоколиквидными городскими землями общей площадью более 615 гектаров, которые были выкуплены контролируемым Исаевым ООО "Статус" по льготной цене (15 168 073 рубля). Взамен Исаев и ООО "Статус" обязались построить и безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты инженерной и иной инфраструктуры, однако впоследствии ООО "Статус" отказалось от строительства социальных объектов в заявленном объеме. Изъятые у государства территории были перераспределены в пользу подконтрольных Исаеву лиц и использованы по их усмотрению.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, когда в декабре 2011 года срок полномочий Исаева истек, он продолжил извлекать коррупционные доходы, вкладывая их в приобретение новых активов. За счет незаконных доходов Исаев реализовал на территории Краснодара крупные девелоперские проекты - "Европея", "Немецкая деревня" и гостиничный комплекс Mariott Краснодар. Помещения в жилых объектах Исаев продал третьим лицам, здание отеля закрепил за ООО "Центр-Отель", принадлежащим его сыну.