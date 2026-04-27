Суд признал законной передачу ребенка в семью чиновника, а не прабабушке

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:45 27.04.2026 (обновлено: 23:50 27.04.2026)
Суд признал законной передачу ребенка главе Солецкого округа, а не прабабушке

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новгородский районный суд признал законным решение органов опеки о передаче ребенка в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке из Вологды Ольге Адамович.
  • Суд отказал в иске 65-летней женщине, которая требовала признать незаконным распоряжение органов опеки о назначении опекуна над ее двухлетней правнучкой.
  • Решение не вступило в законную силу.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Новгородский районный суд признал законным решение органов опеки о передаче ребенка в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке из Вологды Ольге Адамович, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд в понедельник утром продолжил рассмотрение дела по иску 65-летней Адамович, которая требовала признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее двухлетней правнучкой. Заседание, которое проходило в Великом Новгороде в закрытом режиме, затянулось почти до 23.00 (совпадает с мск).
"Суд отказал в иске Адамович", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Решение не вступило в законную силу.
В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка Адамович обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. Женщина уверяет, что органы опеки Сольцов уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник.
СУСК по региону возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновников местной администрации, принимавших решение об опеке.
ВологдаВеликий НовгородСольцыПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала