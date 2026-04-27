Суд признал законной передачу ребенка в семью чиновника, а не прабабушке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Новгородский районный суд признал законным решение органов опеки о передаче ребенка в семью главы Солецкого округа Максима Тимофеева, а не прабабушке из Вологды Ольге Адамович, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Суд в понедельник утром продолжил рассмотрение дела по иску 65-летней Адамович, которая требовала признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее двухлетней правнучкой. Заседание, которое проходило в Великом Новгороде в закрытом режиме, затянулось почти до 23.00 (совпадает с мск).
"Суд отказал в иске Адамович", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Решение не вступило в законную силу.
В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка Адамович обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. Женщина уверяет, что органы опеки Сольцов уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник.
СУСК по региону возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновников местной администрации, принимавших решение об опеке.