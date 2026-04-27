Суд избрал запрет определенных действий обвиняемым в манипулировании рынком

Краткий пересказ от РИА ИИ Басманный суд Москвы избрал запрет определенных действий двум обвиняемым в манипулировании рынком на торгах Московской биржи.

Участники организованной группы извлекли излишний доход в размере свыше 28 миллионов рублей.

Банк России установил факты манипулирования рынком через финансовые Telegram-каналы, администрировавшиеся фигурантами дела.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы избрал запрет определённых действий двум обвиняемым в манипулировании рынком на торгах Московской биржи, участники организованной группы извлекали излишний доход в размере свыше 28 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.

"Басманный районный суд города Москвы удовлетворил ходатайства следствия и избрал в отношении Марченкова Ильи Константиновича и Романенко Гавриила Михайловича меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, оба обвиняются в манипулировании рынком на торгах Московской биржи , участники организованной группы извлекли излишний доход в размере свыше 28 миллионов рублей.

В середине апреля Банк России сообщил, что установил факты манипулирования рынком на торгах Московской биржи скоординированной группой лиц через финансовые Telegram-каналы.

ФСБ опубликовала видео, в котором сообщала об аресте троих мужчин, связанных с компанией PFL Advisors.

Они администрировали Telegram-каналы "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи" и "Сигналы РЦБ" и с их помощью манипулировали бумагами 19 крупных российских компаний.

Фигуранты призывали приобретать или продавать эти активы, чтобы затем совершить выгодные для себя операции по искусственно сформировавшейся цене.

Сделки совершались по личным счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors, которая осуществляла администрирование Telegram-каналов.

Регулятор уточнял, что в указанных каналах размещалась информация, побуждающая участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов.