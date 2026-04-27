Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом предстанет перед судом в 20:45

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием Дональда Трампа, 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне в понедельник в 20.45 мск.

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне в понедельник в 13.45 по местному времени (20.45 мск) для предъявления ему обвинений, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США , где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.

Как сообщил агентству представитель суда, слушание пройдёт в суде в Вашингтоне в 13.45 по местному времени.

Как передает корреспондент РИА Новости, перед началом слушания к зданию суда съехались десятки журналистов и фотографов с телекамерами.

Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии . По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.

Журналистка Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на Белый дом сообщила, что перед инцидентом Аллен отправил родственникам письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников американской администрации. Трамп, в свою очередь, заявил, что у стрелявшего было много проблем в жизни и он якобы выступал против христианства.