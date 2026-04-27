Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом предстанет перед судом в 20:45 - РИА Новости, 27.04.2026
19:58 27.04.2026 (обновлено: 20:05 27.04.2026)
© REUTERS / DONALD J TRUMP via Truth SocialСотрудники правоохрательных органов задерживают Коула Томаса Аллена, подозреваемого в стрельбе на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне
  • Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием Дональда Трампа, 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии, предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне в понедельник в 20.45 мск.
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа предстанет перед федеральным судом в Вашингтоне в понедельник в 13.45 по местному времени (20.45 мск) для предъявления ему обвинений, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Как передает корреспондент РИА Новости, перед началом слушания к зданию суда съехались десятки журналистов и фотографов с телекамерами.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
Журналистка Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на Белый дом сообщила, что перед инцидентом Аллен отправил родственникам письменный манифест, в котором заявил о намерении атаковать чиновников американской администрации. Трамп, в свою очередь, заявил, что у стрелявшего было много проблем в жизни и он якобы выступал против христианства.
Прибыв на поезде в Вашингтон, мужчина накануне мероприятия заселился в отель, где должен был проходить прием с участием Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и других членов администрации. Согласно предварительной информации прокуратуры США, подозреваемый действовал в одиночку. Во время задержания у мужчины обнаружили дробовик, ножи и пистолет. По предварительным данным следствия, оружие он приобрел законно.
