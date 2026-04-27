В Краснодаре привлекли еще десять фигурантов по делу экс-судьи Хахалевой

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России о привлечении в качестве ответчиков по делу бывшей судьи Елены Хахалевой еще десяти человек.

Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог".

КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России о привлечении в качестве ответчиков по делу бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее семьи еще десяти фигуратнов, на которых, по данным обвинения, было оформлено ее имущество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ходе рассмотрения в Октябрьском районном суде Краснодара иска Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Хахалевой прокурор подал ходатайство о привлечении в качестве ответчиков еще десяти человек — родственников и прочих аффилированных лиц, на которых незаконно было оформлено имущество экс-судьи. Кроме того, прокурор ходатайствовал о том, чтобы в перечень исковых требований было внесено имущество и доли в компаниях данных лиц.

"Суд считает правильным принять уточненные исковые требования", — сообщила судья.

В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Она скрылась от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней и незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей.