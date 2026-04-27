Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре привлекли еще десять фигурантов по делу экс-судьи Хахалевой - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 27.04.2026 (обновлено: 19:56 27.04.2026)
В Краснодаре привлекли еще десять фигурантов по делу экс-судьи Хахалевой

© Sputnik / Stringer
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России о привлечении в качестве ответчиков по делу бывшей судьи Елены Хахалевой еще десяти человек.
  • Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог".
КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Суд в Краснодаре удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России о привлечении в качестве ответчиков по делу бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и ее семьи еще десяти фигуратнов, на которых, по данным обвинения, было оформлено ее имущество, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе рассмотрения в Октябрьском районном суде Краснодара иска Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества Хахалевой прокурор подал ходатайство о привлечении в качестве ответчиков еще десяти человек — родственников и прочих аффилированных лиц, на которых незаконно было оформлено имущество экс-судьи. Кроме того, прокурор ходатайствовал о том, чтобы в перечень исковых требований было внесено имущество и доли в компаниях данных лиц.
"Суд считает правильным принять уточненные исковые требования", — сообщила судья.
В 2021 году Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить против Хахалевой уголовное дело по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" и "Служебный подлог". Она скрылась от следствия, была объявлена в розыск и в 2022 году арестована заочно. По данным следствия, Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 дней и незаконно получила один миллион 195 тысяч рублей.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что стоимость свадьбы, предположительно, могла составить два миллиона долларов.
ПроисшествияКраснодарРоссияЕлена ХахалеваГенеральная прокуратура РФКраснодарский краевой суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала