18:22 27.04.2026 (обновлено: 18:47 27.04.2026)
Жителя Кубани приговорили к семи годам колонии за подготовку теракта

Статуя богини правосудия. Архивное фото
  • Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани Александра Линцова к семи годам лишения свободы.
  • Линцова признали виновным в подготовке к поджогу здания администрации Мостовского городского поселения.
  • Подсудимый также сообщил ложную информацию о готовящихся взрывах в кафе, что привело к дестабилизации деятельности органов власти и служб.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Кубани Александра Линцова, готовившего теракт в здании администрации поселения, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.
По его данным, не позднее 29 января 2025 года Линцов решил совершить теракт - поджог здания администрации Мостовского городского поселения. Для этого он купил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и направился к зданию администрации. Совершить поджог он не успел, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Кроме того, Линцов позвонил на телефон единой диспетчерской службы 112, сообщив оператору ложную информацию о готовящихся взрывах в кафе. Из-за этого "произошли дестабилизация деятельности органов власти, государственных учреждений, правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, выразившаяся в выезде оперативных бригад к вышеуказанным местам и проверкой сообщения Линцова".
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 3 лет в тюрьме", - сказал представитель суда. Приговор в законную силу еще не вступил.
