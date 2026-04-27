Жителя Кубани приговорили к семи годам колонии за подготовку теракта

Краткий пересказ от РИА ИИ Южный окружной военный суд приговорил жителя Кубани Александра Линцова к семи годам лишения свободы.

Линцова признали виновным в подготовке к поджогу здания администрации Мостовского городского поселения.

Подсудимый также сообщил ложную информацию о готовящихся взрывах в кафе, что привело к дестабилизации деятельности органов власти и служб.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Кубани Александра Линцова, готовившего теракт в здании администрации поселения, сообщил журналистам пресс-секретарь суда.

По его данным, не позднее 29 января 2025 года Линцов решил совершить теракт - поджог здания администрации Мостовского городского поселения. Для этого он купил две бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и направился к зданию администрации. Совершить поджог он не успел, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, Линцов позвонил на телефон единой диспетчерской службы 112, сообщив оператору ложную информацию о готовящихся взрывах в кафе. Из-за этого "произошли дестабилизация деятельности органов власти, государственных учреждений, правоохранительных органов и служб, призванных оказывать помощь в чрезвычайных ситуациях, выразившаяся в выезде оперативных бригад к вышеуказанным местам и проверкой сообщения Линцова".