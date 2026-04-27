Суд отказался взыскать 2 миллиона рублей с личной помощницы Блиновской

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 2 миллионов рублей с Марины Ростовой, личной помощницы "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ростова сообщила суду, что исполняла функции личной помощницы, в частности, занималась бронированием отелей, организацией мероприятий и логистикой членов семьи. По ее словам, расходование денежных средств по назначению доказывается представленной в суд перепиской с контрагентами в мессенджерах.