17:36 27.04.2026
Суд отказался взыскать 2 миллиона рублей с личной помощницы Блиновской, Ростовой

Здание арбитражного суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление финансового управляющего Елены Блиновской о взыскании около 2 миллионов рублей с Марины Ростовой, личной помощницы "королевы марафонов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Финуправляющий Мария Ознобихина просила признать незаконными платежи Блиновской в пользу Ростовой на эту сумму и обязать ответчицу вернуть деньги в конкурсную массу должника.
Ростова сообщила суду, что исполняла функции личной помощницы, в частности, занималась бронированием отелей, организацией мероприятий и логистикой членов семьи. По ее словам, расходование денежных средств по назначению доказывается представленной в суд перепиской с контрагентами в мессенджерах.
Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Суд вернул Блиновской квартиру в Ярославле
22 апреля, 18:51
 
