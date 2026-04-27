Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Самарский областной суд продлил арест Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, до 26 мая включительно.

По версии следствия, девушка и ее дядя Дмитрий Метревели отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела, расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Самарский областной суд продлил до 26 мая включительно арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщается в Telegram-канале суда.

"Суд, заслушав участников судебного разбирательства, проверив представленные следователем материалы, пришел к выводу об обоснованности ходатайства следователя и необходимости продления срока содержания под стражей обвиняемой Тарховой на 24 суток, то есть по 26 мая включительно", - говорится в сообщении областного суда.

В следственном управлении СК России по Самарской области сообщали, что 31 января 2025 года друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.

Как выяснили следователи, 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы обвиняемым - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии СК, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск.