Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 27.04.2026
Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве

Суд продлил арест внучке экс-мэра Самары Тарховой, обвиняемой в его убийстве

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЕкатерина Тархова в Самарском областном суде
Екатерина Тархова в Самарском областном суде - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в медиабанк
Екатерина Тархова в Самарском областном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самарский областной суд продлил арест Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, до 26 мая включительно.
  • По версии следствия, девушка и ее дядя Дмитрий Метревели отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела, расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Самарский областной суд продлил до 26 мая включительно арест внучке экс-мэра Самары Екатерине Тарховой, обвиняемой в убийстве своих дедушки и бабушки, сообщается в Telegram-канале суда.
"Суд, заслушав участников судебного разбирательства, проверив представленные следователем материалы, пришел к выводу об обоснованности ходатайства следователя и необходимости продления срока содержания под стражей обвиняемой Тарховой на 24 суток, то есть по 26 мая включительно", - говорится в сообщении областного суда.
В следственном управлении СК России по Самарской области сообщали, что 31 января 2025 года друг бывшего мэра Самары заявил в полицию о его исчезновении. По подозрению в совершении преступления была задержана внучка Тарховых, позже ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
Как выяснили следователи, 56-летняя уроженка Самарской области Светлана Метревели из-за рубежа давала советы обвиняемым - своему племяннику Дмитрию Метревели и внучке Виктора Тархова. По версии СК, они отравили потерпевших, чтобы завладеть их имуществом, заморозили тела с помощью азота, а затем расчленили и раскидали части по мусорным контейнерам в Самаре. Светлана и Дмитрий Метревели, проживающие за пределами России, объявлены в международный розыск.
Фигурантам в зависимости от роли и степени участия предъявили обвинение по семи статьям: в убийстве двух лиц, надругательстве над телами умерших, тайном хищении имущества, мошенничестве, а также уничтожении имущества, похищении и подделке документов. Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.
ПроисшествияСамараРоссияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала